Fietsster met glas te veel op botst tegen lantaarnpaal, fiets in beslag genomen Kristof Pieters

24 juni 2019

17u01 0 Temse Een fietsster is in de nacht van zondag op maandag in de Legen Heirweg in Elversele tegen een lantaarnpaal gereden. De 24-jarige vrouw uit Sint-Niklaas was afgeleid door haar gsm en oortjes.

De fietsster kwam ten val tegen een lantaarnpaal en werd lichtgewond naar het ziekenhuis overgebracht. De vrouw had 1,91 promille (goed voor 7 glazen) alcohol in haar bloed. Haar fiets werd voor 15 dagen in beslag genomen.