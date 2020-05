Fietsers lichtgewond na valpartij in Reekstraat Kristof Pieters

26 mei 2020

In de Reekstraat in Tielrode zijn twee fietsers ten val gekomen na een technisch probleem bij een van beide fietsen. De fietsers haakten in elkaar en kwamen beide ten val. De twee werden hierbij beide lichtgewond en moesten voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht worden.