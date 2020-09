Fietser rijdt tegen autospiegel en komt ten val Kristof Pieters

03 september 2020

19u23 0

Een 71-jarige man uit Kruibeke is gewond geraakt toen hij met zijn fiets tegen een autospiegel van een geparkeerde auto reed in de Kapelstraat in Steendorp en vervolgens ten val kwam. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Bornem.