Fietser rijdt door rood en botst tegen auto Kristof Pieters

09 september 2019

17u03 2

Op het kruispunt van de N41 met de Steenweg Hulst-Lessen in Elversele zijn maandagvoormiddag een fietser en auto gebotst. De 40-jarige fietser uit Temse was door het rode licht gereden en kwam zo in aanrijding met het voertuig. De fietser raakte hierbij lichtgewond.