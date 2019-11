Fietser met speedbike raakt zwaargewond bij dodehoekongeval op Krijgsbaan Kristof Pieters

26 november 2019

17u25 74 Temse Op de Krijgsbaan in Temse is dinsdagnamiddag een fietser zwaargewond geraakt bij een dodehoekongeval. De fietser reed met een speedbike. Hij werd gegrepen door een afslaande vrachtwagen.

Het ongeval gebeurde iets voor vier uur op de brug over de N16. De chauffeur van een vrachtwagen van een aannemer uit Tielrode wou rechtsaf slaan om de N16 richting Sint-Niklaas op te rijden terwijl de fietser rechtdoor reed in de richting van het centrum van Temse. De fietser werd door de afslaande truck gegrepen, kwam onder het gevaarte terecht en werd een twintigtal meter meegesleurd. Het slachtoffer werd door de opgeroepen hulpdiensten vanonder de vrachtwagen bevrijd en werd gewond naar het AZ-Nikolaas in Sint-Niklaas overgebracht. Volgens de eerste berichten zou hij er gelukkig niet zo ernstig aan toe zijn. Van de speedbike bleef amper nog iets over. Maandag gebeurde er ook al een dodehoekongeval in Burcht. Daarbij kwam een 57-jarige fietser uit Kruibeke om het leven.