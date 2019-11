Fietser lichtgewond na aanrijding in Parklaan Kristof Pieters

29 november 2019

16u15 1

Vrijdagochtend zijn in de Parklaan in Temse een autobestuurder en een fietser in aanrijding gekomen. De bestuurder wilde van een oprit rijden. Op dat moment passeerde een fietser die in de tegengestelde richting op het fietspad reed. De fietser kwam bij de botsing ten val en raakte lichtgewond.