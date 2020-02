Fietser lichtgewond na aanrijding in Doornstraat Kristof Pieters

27 februari 2020

In de Doornstraat in Temse was er donderdagochtend een aanrijding tussen een auto en een fietser. De 52-jarige fietser uit Temse raakte lichtgewond en werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht.