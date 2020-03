Fietser gewond na botsing met slagboom Kristof Pieters

02 maart 2020

Zondag is in de Sint-Jozefstraat in Tielrode een fietser tegen een slagboom gereden en ten val gekomen. De 42-jarige man uit Dendermonde reed op het jaagpad langs de Durme. De fietser werd lichtgewond naar het ziekenhuis overgebracht.