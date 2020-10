Fietser aangereden op rotonde Velle Kristof Pieters

09 oktober 2020

Op de rotonde in het gehucht Velle in Temse werd een fietser aangereden door een auto. De bestuurder had bij het oprijden van de rotonde de fietser niet opgemerkt. De 26-jarige fietser uit Sint-Niklaas raakte bij de aanrijding lichtgewond.