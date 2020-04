Feest van de Vlaamse Gemeenschap afgelast, organisatie bekijkt alternatief programma Kristof Pieters

29 april 2020

11u49 0 Temse Het Feest van de Vlaamse Gemeenschap zal op 3 juli niet doorgaan omwille van de coronacrisis. Dat heeft het Overlegcomité Vlaamse Verenigingen (OVV) van Temse deze week beslist om tijdig duidelijkheid te scheppen voor iedereen die betrokken is bij de organisatie. Het bestuur kijkt of een alternatief programma mogelijk is.

Het organisatiecomité bestaat uit de Amedee Verbruggenkring, het Davidsfonds Temse en Vos Temse. Het Feest van de Vlaamse Gemeenschap is het hoogtepunt van haar werking. “Jan Peumans had toegezegd als hoofdspreker tijdens de feestelijke opening, de Vlaamse coverband De SCHil was gecontracteerd voor het optreden op de markt maar gezondheid gaat boven alles”, zegt coördinator Tony Peirsman. “Het is niet mogelijk om - rekening houden met de verschillende veiligheidsmaatregelen - een kleine 100 man te ontvangen in het gemeentehuis. De markt is ook te klein om een 200-tal feestvierders in een veilige omgeving te laten vieren. Daarom werd er niet getwijfeld. Alle partners werden op de hoogte gebracht en hebben begrip voor de situatie. Hoewel het evenement niet kan doorgaan in de huidige vorm zullen wij het Feest van de Vlaamse Gemeenschap niet ongemerkt voorbij laten gaan. In de komende weken wordt bekeken op welke manier wij de Vlaamse 11-juli boodschap kunnen doorgeven via een alternatieve programmering.”