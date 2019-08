FC De Kampioenen te gast op 40ste Sleutelbraderij JVS

29 augustus 2019

15u06 0 Temse Op zaterdag 14 september vindt in Temse voor de veertigste keer de Sleutelbraderij plaats. Drie acteurs uit FC De Kampioenen zijn die dag te gast in Temse.

Elk jaar nodigt Unizo Temse, de organisator van de Sleutelbraderij, een bekende gast uit. De Sleutelbraderij is aan de 40ste editie toe en daarom komt er een extra hoogtepunt. Deze keer zijn er drie bekende gezichten: drie acteurs uit de populaire serie FC De Kampioenen zullen van de partij zijn. Loes Van den Heuvel, An Swartenbroekx en Herman Verbruggen komen die dag naar Temse.

De Sleutelbraderij blijft in de eerste plaats een commercieel evenement. De zelfstandige ondernemers zetten hun winkels die dag in de kijker, met promoties, hun nieuwste collecties en attracties, op de as Kouterstraat-August Wautersstraat. Er is ook een kermis en er zijn optreden van de streetband De Strooien Hoedjes, de Steltenlopers van Merchtem, enz..

“Maar voor deze jubileumeditie is er dus een uitzonderlijke meerwaarde. Dankzij het nauwe contact dat Temse heeft met regisseur Jan Verheyen, geboren en getogen Temsenaar, komen de drie prominente acteurs van FC De Kampioenen als eregasten naar de Sleutelbraderij.” Met Jan Verheyen en de collega’s werken zij volop aan de vierde Kampioenenfilm ‘Viva Boma’.

Loes Van den Heuvel, An Swartenbroekx en Herman Verbruggen zullen om 14 uur hun opwachting maken op de Sleutelbraderij.