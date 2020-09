Fanfare verwelkomt leerlingen De Vierklaver: “Alle redenen zijn goed om te feesten” Kristof Pieters

01 september 2020

12u54 4 Temse Veel blije gezichten dinsdagochtend aan de schoolpoort van basisschool De Vierklaver in Temse. De eerste schooldag stond er namelijk in het teken van feest. Een fanfare verwelkomde alle leerlingen en ouders aan de schoolpoort.

“Onze school bestaat 20 jaar als autonome school”, vertelt directrice Mirella De Rechter. “Van een kleine wijkschool zijn we uitgegroeid tot een volwaardige basisschool met 365 leerlingen. We besloten daarom de rode loper uit te rollen en onze feestkledij aan te trekken. Toegegeven, in deze tijden zijn alle redenen natuurlijk goed om te feesten”, lacht ze. “Iedereen is enorm blij dat we met zijn allen mogen starten. Voor sommige leerlingen is het al van maart geleden dat ze nog op school waren. Dat alleen is eigenlijk al voldoende om te vieren.”

De lessen moeten dan ook nog maar een dagje wachten tot woensdag 2 september. Vandaag werd uitgebreid de tijd genomen om even bij te praten en de nieuwe leerlingen beter te leren kennen. In de namiddag werd de speelplaats omgetoverd tot een grote dansvloer.