Familie Schelfhout wint verkiezing van de leukste ‘Blijf in uw Kot’-selfie, met dank aan hun ‘coronatoren’ Kristof Pieters

11 augustus 2020

09u32 0 Temse In taverne-restaurant Kaai 22 vond de prijsuitreiking plaats van de verkiezing van de leukste ‘Blijf in uw Kot’-selfie. De familie Schelfhout zond het leukste beeld in met hun ‘coronatoren’.

De verkiezing werd georganiseerd door de onlinekrant Editietemse.be tijdens de eerste lockdown naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus. “Het verving de verkiezing van de leukste carnavalsselfie die geannuleerd werd omdat het carnaval niet kon doorgaan”, zegt organisator Kurt Vermeir. “We kregen een dertigtal foto’s binnen. We selecteerden tien foto’s die vervolgens werden voorgelegd aan een jury, waaronder bellenman Bart Heynderickx en Amin Rahouti, de geestelijke vader van stripfiguurtje ‘De Mekker van Temse’. Al vlug bleek dat de foto van de familie Schelfhout, een zogenaamde ‘coronatoren’, de gedoodverfde favoriet was om de verkiezing op haar naam te schrijven.”

Alleen winnaars uitgenodigd

Ook op de Facebookpagina van de verkiezing kreeg de foto de meeste ‘vind ik leuks’ en liet de concurrentie met vele straatlengtes achter zich. Vanwege de coronamaatregelen werden voor de prijsuitreiking enkel de winnaars uitgenodigd. Het gemeentebestuur werd vertegenwoordigd door schepen Hugo Maes (CD&V) en de jury door bellenman Bart Heynderickx.

De winnaars kregen hun winnende foto op canvas en prijzen van plaatselijke sponsors. Namens de gemeente gaf schepen Hugo Maes een Temsese cadeaucheque ter waarde van 25 euro, één van de allerlaatste glasramen van Temse en een stapel boeken, zowel voor de ouders als voor de kinderen (strips).

Goed geamuseerd

“We hadden totaal niet verwacht dat we de verkiezing zouden winnen”, klonk het bij mama Ellen en papa Valentijn. Het was trouwens leuk om deel te nemen. We hebben ons goed geamuseerd. Maar het had heel wat voeten in de aarde eer we een goede foto hadden.” Ook de kinderen Brent (10), Ward (8) en Dries (3) waren in de wolken met de winst en de prijzen. Er is intussen al een plaatsje gereserveerd voor de foto op canvas. “We zijn hecht verbonden met elkaar. Een echt gezin, en dit wilden we tonen met onze coronatoren. Sterk, stevig en vooral vol plezier”, zegt papa Valentijn nog.