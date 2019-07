Expo over vroegere tramlijn Hamme-Temse-Antwerpen JVS

08 juli 2019

15u00 0 Temse Van 1904 tot 1959 reed er tussen Hamme en Antwerpen een tram. Een expo en een boek brengen de geschiedenis van die tramlijn H opnieuw tot leven.

Tramlijn H, zo heette de tramverbinding tussen Hamme en Antwerpen, die tussen 1904 en 1959 heeft bestaan. Zestig jaar na het verdwijnen van die tramlijn hebben de heemkundige kringen van Hamme, Elversele, Kruibeke en Zwijndrecht-Burcht en het gemeentemuseum van Temse de handen in elkaar geslagen via het ‘Comité H’, om de tram van weleer in de kijker te zetten.

Er is een reizende tentoonstelling langs de organiserende gemeenten én een boek van Harry Van Royen over de geschiedenis van tramlijn H. Hugo Bredael van de Waaslandse Videoclub Temse maakte ook filmpjes over de historiek van de tram. De voorstelling van het boek en de opening van de eerste expo vonden plaats in Temse. “Op de expo zijn heel wat infopanelen te zien met de geschiedenis van de tramlijn, net als beelden en foto’s van toen. We hebben ook een verzameling tramaccessoires en documenten, via voormalige medewerkers van de tramlijn”, klinkt het. “De tram zelf werd vooral gebruikt door schoolgaande jongeren en pendelaars, maar merkwaardig genoeg kwam er protest tegen de tram. Mensen vonden dat die in de weg reed. Vandaag, zestig jaar later, is dat ondenkbaar. Auto’s moeten opnieuw meer en meer plaats ruimen voor openbaar vervoer.” Eén van de tramstellen van weleer is trouwens volledig gerestaureerd en rijdt als attractie aan de kust.

De expo loopt eerst in Temse, nog tot 30 september, in het Gemeentemuseum in de Kasteelstraat 16. Ze is elke zaterdag en zondag vrij toegankelijk van 14 tot 18 uur, en op zondag ook van 10 tot 12 uur. De volgende haltes: Hamme (09/11-18/12), Heemkundige Kring Wissekerke in Bazel (08/03-29/03), De Koolputten in Waasmunster (17/04-26/04), de Sint-Martinuskerk van Burcht (02/05-10/05) en de Heemkundige Kring Zwijndrecht-Burcht op Linkeroever (16/05-24/05).