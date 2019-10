Explosie aan geparkeerde wagen schrikt buurt Schoolstraat op Kristof Pieters

18 oktober 2019

13u26 5 Temse De omgeving van de Schoolstraat in het centrum van Temse werd afgelopen nacht omstreeks half één opgeschrikt door twee zeer luide knallen. Door een technisch defect was de motorkap van een geparkeerde BMW opgeplooid.

Verschillende bewoners maakten ook gewag van vlammen en heel wat rook in de straat waardoor het in eerste instantie niet onmiddellijk duidelijk wat er gebeurd was. De brandweer kwam ter plaatse maar moest uiteindelijk niet ingrijpen. Het incident lokte wel heel wat kijklustige omwonenden. De getroffen auto was van een bewoner uit de straat. Zijn wagen raakte zwaar beschadigd. Volgens de politie was de oorzaak een technisch defect. Een chip onder de motorkap was ontploft en dit ging met zo’n kracht gepaard dat de motorkap werd opgeplooid.