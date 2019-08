Exact één jaar geleden reed auto in op terras van De Kaailopers: “Stevige afsluiting in steigerhout maar trauma blijft” Kristof Pieters

29 augustus 2019

15u53 3 Temse Het is vrijdag dag op dag één jaar geleden dat een auto inreed op het terras van taverne De Kaailopers op de Wilfordkaai in Temse. Daarbij vielen toen vier gewonden waaronder enkele zware letsels opliepen. Cafébaas Ivo Van Kerckhoven wordt er nog elke dag aan herinnerd. “We hebben een zwaar jaar achter de rug. Mijn vrouw is nog altijd aan het revalideren. De bestuurder neem ik niks kwalijk. Hij was onwel geworden en heeft intussen een pacemaker.”

Het ongeval gebeurde op 30 augustus om iets voor half vier. Lydia Vaerendonck (41), echtgenote van cafébaas Ivo, zat met een bevriend koppel te genieten van een drankje in de zon toen plots een BMW frontaal op het terras inreed. “Ik was net naar binnen gegaan en stond met de rug naar het terras toen er die enorme klap volgde”, doet Ivo Van Kerckhoven zijn verhaal. “Ik draaide me om en zag meteen de ravage. De chauffeur had zijn voet nog op het gaspedaal en pas toen ik enkele klappen op de ruit gaf, schrok hij plots op. Ik heb me daarna meteen om mijn vrouw bekommerd. Ze zat gekneld met haar voet. Lydia heeft de grootste impact gekregen maar ook het bevriend koppel raakte gewond.”

Een jaar later zijn nog niet alle letsels genezen. “En sommige zullen blijvend zijn”, vervolgt Ivo. “Niet alleen mentaal maar ook fysiek. De vrouw van het bevriend koppel heeft nog altijd last van haar voet en lange wandelingen zijn niet meer mogelijk. Mijn echtgenote is echter nog altijd aan het revalideren. Haar voet was verbrijzeld en ze zat een half jaar lang aan een rolstoel gekluisterd. Intussen kan ze al opnieuw stappen maar af en toe is de rolstoel nog nodig. Ze heeft vooral last van zenuwpijnen. Ze staat op en gaat slapen met pijn en dat heeft natuurlijk hard op haar ingewerkt. Vlak voor het ongeval zaten we nog boordevol plannen. We zouden eerst op reis gaan en daarna zou Lydia in de weekends in de zaak komen helpen. We wilden namelijk ook starten met het aanbieden van maaltijden. Ze zou ook beginnen met een nieuwe baan bij het farmaceutisch bedrijf Pfizer. Al die plannen hebben we moeten opbergen. Ze is hierdoor ook in een depressie gesukkeld. Nu gaat het allemaal terug iets beter maar die ene seconde dat de auto inreed op het terras heeft ons leven echt wel omgegooid. We spreken nu over het leven voor en het leven na het ongeval.”

De bestuurder heeft Ivo nooit iets kwalijk genomen. “De dag na het ongeval heeft al contact opgenomen en sindsdien hebben we elkaar ook al een paar keer ontmoet. Voor die mens is het zeker even erg geweest. Hij heeft dit nooit gewild. Hij dacht eerst dat hij in slaap was gevallen maar ik heb hem meteen geadviseerd om een dokter op te zoeken. Dat bleek nodig want intussen is hij geopereerd en heeft hij een pacemaker.”

In september komt de zaak voor de politierechtbank. “Uiteraard moet de chauffeur niet gestraft worden maar er is wel nog de financiële afhandeling”, legt Ivo uit. “Eens dat is uitgeklaard willen we die bladzijde liefst omslaan. Makkelijk wordt dat niet. Ik sta hier elke dag achter de toog en als ik naar buiten kijk, is het terras het eerste dat ik zie…”

Het terras staat er opnieuw maar Ivo koos wel voor hard steigerhout in plaats van glas en metaal. “De kans dat zo’n ongeval nog eens gebeurt, is natuurlijk quasi nihil maar ik moest natuurlijk ook de klanten kunnen geruststellen. Ik ben wel tevreden met het resultaat. Het mag gezegd: het terras oogt mooier en hipper dan voorheen. In het begin werd er veel over gesproken bij de klanten en zat de schrik er nog wat in maar dat is gelukkig snel voorbij geëbd. Bij mijn vrouw heeft het wel wat langer geduurd voor ze terug op het terras durfde zitten. Voor haar gemoedsrust, maar ook wel een beetje de mijne, ga ik aan de gemeente wel vragen om hier toch een paar paaltjes te plaatsen.”