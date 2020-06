Eupenlaan wordt eerste klimaatrobuuste wijk: “Hoger grondwaterpeil en minder wateroverlast door wegnemen van verharding” Kristof Pieters

19 juni 2020

14u33 2 Temse In de Eupenlaan in Temse is een aannemer bezig met het allereerste onthardingsproject in de gemeente. De kasseien van de parkeerstroken worden vervangen grasbetontegels. Die zorgen voor een betere insijpeling van het regenwater en houden tegelijk het grondwater op peil. “Elk jaar zal er per tien meter parkeerstrook maar liefst 27.000 liter water minder in de riool stromen”, zegt Griet Defloor van RioPact.

De voorbije weken werden we geconfronteerd met nieuwsberichten over het alarmerend laag grondwaterpeil in Vlaanderen. Recent waren er dan weer stortbuien die her en der wateroverlast veroorzaakten. Om beter bestand te zijn tegenover deze extreme weersomstandigheden wil de gemeente Temse het grondgebied meer klimaatrobuust maken. “En dat kunnen we doen door verhardingen weg te nemen”, zegt schepen van Leefmilieu Hugo Maes (CD&V). “Minder verharding zorgt namelijk voor meer regenwaterinsijpeling in de bodem, waardoor het grondwater op peil wordt gehouden en tegelijk wateroverlast wordt voorkomen. Door verhardingen te vervangen door groen wordt er ook meer zonnewarmte geabsorbeerd in plaats van weerkaatst waardoor de omgeving in de zomer koeler blijft.”

Grasbetontegels in plaats van kassei

Een eerste onthardingsproject is nu gestart in de Eupenlaan. De voetpaden en de parkeerstroken waren er sowieso aan vernieuwing toe. De kasseien in de parkeerstroken worden nu vervangen door grasbetontegels. Die worden niet zomaar in de plaats gelegd. “De grootste werken gebeuren in de ondergrond”, zegt Dries Soens van aannemer Verbruggen. “Het regenwater moet immers vlot kunnen infiltreren. Vooraf hebben we proeven gedaan om de waterdoorlatendheid van de ondergrond te testen. Daaruit bleek dat we de bestaande fundering volledig moesten uitgraven. Er is vervolgens een onderfundering van 20 centimeter aangelegd met poreuze lavasteen met daar bovenop draineerbuizen en fundering in gebroken beton. In normale omstandigheden moet het water volledig infiltreren. Enkel bij zeer zware stortbuien zal de drainageleiding moeten dienen om het overtollig water alsnog af te leiden naar de riolering.”

Parkeerstroken worden bufferbekken

De werken worden begeleid door RioPact. Volgens ingenieur Griet Defloor zal er per tien meter straatlengte per jaar zo’n 27.000 liter water gebufferd worden in plaats van afgevoerd naar de riool. “Enkel afvalwater hoort thuis in een zuiveringsstation”, legt ze uit. “Deze parkeerstroken krijgen dus een extra bestemming als bufferbekken. Bovendien zorgen de grasbetontegels voor een groenere omgeving.” Er wordt gewerkt met twee types van grasdallen. “Bij de haakse parkeervakken komt tussen de groendallen een droge strook”, legt Hugo Maes uit. “Bij het uitstappen van de wagen zorgt dit voor meer comfort, vooral bij dames die hakken dragen.”

Minder wateroverlast op kruispunt

Het project zal het risico op wateroverlast verminderen op het kruispunt van de Sint-Jorisstraat, Kasteldreef en Fonteinstraat. RioPact en de gemeente plannen er sowieso nog een volledige heraanleg. De bedoeling is om het regenwater op te vangen en af te leiden naar de nieuwe waterloop achter de kapel. Ook bovengronds zal het kruispunt aangepakt worden. Het pleintje blijft, maar na de herinrichting zal er geen gescheiden in- en uitrit meer zijn voor de Fonteinstraat.