ERA Wonen neemt vastgoedkantoor Immo At Home over JVS

05 juli 2019

10u00 0 Temse ERA Wonen neemt Immo At Home uit Temse over. Daarmee wil ERA zich in het Waasland ook nadrukkelijk profileren als syndicus in het regionale vastgoedlandschap, waar het aandeel appartementen steeds groter wordt.

Vastgoedmakelaars zijn niet alleen bezig met de verkoop en verhuur van vastgoed, maar kunnen ook optreden als syndicus. Daarmee beheert men mede-eigendommen in appartementsgebouwen of groepen gebouwen in gedwongen mede-eigendom. Een syndicus waakt ook over de verkoop- en verhuurwaarde van panden op langere termijn. Het is een activiteit die Immo At Home, met thuisbasis in de Akkerstraat in Temse, sterk heeft uitgebouwd en waarmee het de aandacht van concurrent ERA Wonen trok.

Sinds 1 juli is de overname van Immo At Home door ERA Wonen een feit. “Immo At Home is altijd marktleider geweest in Temse. Het is er hét lokale kantoor voor de verhuur en verkoop. Het kantoor is ook heel actief als syndicus en dat is een activiteit die bij ons tot nu toe nog ontbrak”, zegt Johan Krijgsman (33), de ambitieuze zaakvoerder van de ERA-kantoren in het Waasland en sinds kort ook CEO van ERA Belgium.

“Wij zijn in het Waasland veruit marktleider in de verkoop en verhuur, maar we zijn al een tijdje aan het nadenken om apart de syndicusactiviteiten uit te bouwen. We willen een steeds betere service geven aan onze klanten. Er worden meer en meer appartementen gebouwd, maar als syndicus is er ook vernieuwing mogelijk én nodig. We willen ons ook daar meer op toeleggen en zo mensen nog beter kunnen begeleiden.”

Overgangsfase

Voor de klanten van Immo At Home zal er niks ingrijpend veranderen, kondigt ERA aan. “De verkoop- en verhuuractiviteiten van Immo At Home worden vanaf deze maand geïntegreerd in ERA Wonen. De syndicusactiviteiten worden in een aparte entiteit ondergebracht, maar worden beheerd op dezelfde locatie, in de Akkerstraat 7 in Temse, voorlopig ook nog onder die naam. Vanaf volgend jaar zullen we dit een nieuwe branding en naam geven. Alle medewerkers van Immo At Home blijven aan boord. Klanten zullen dus hun aanspreekpunt behouden. Bij de verkoop en verhuur verandert er niks, alleen zullen klanten wel kunnen rekenen op de betere en grotere marketingondersteuning van ERA. De syndicusactiviteiten kunnen verder uitbreiden, door ons netwerk en onze budgettaire mogelijkheden.”