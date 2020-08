Enkele woningen ontruimd door gaslek aan Mariadal Kristof Pieters

20 augustus 2020

11u21 10 Temse In Mariadal in Temse moesten donderdagochtend enkele woningen ontruimd worden door een gaslek. Bij wegenwerken werd een gasleiding geraakt door een graafkraan.

Meteen spoot het gas uit de kapotte leiding en verspreidde er zich een gaslucht. De brandweer, een ziekenwagen en technische ploegen van Fluvius snelden ter plaatse. De brandweer evacueerde de bewoners van een aantal woningen in de nabijheid van het lek. Zij werden opgevangen in een woonzorgcentrum even verderop. Na een goed uur was het lek gedicht en het gevaar geweken waarop de geëvacueerde bewoners weer naar huis konden. Niemand raakte gewond. Dinsdag werd er ook al een gasleiding beschadigd bij wegenwerken in Waasmunster met evacuaties tot gevolg.