Elke woensdag in juli Parkfeesten in Scheldepark JVS

19 juni 2019

14u40 0 Temse In juli vinden in Temse opnieuw de Parkfeesten plaats, met telkens livemuziek in het gezellige decor van het Scheldepark.

De Parkfeesten zijn een organisatie van JOC De Nartist en de Jeugddienst van Temse, in samenwerking met Oxfam Temse. Zij zorgen samen voor vijf gezellige, muzikale zomeravonden in juli in het Scheldepark, telkens vanaf 19.30 uur.

Op woensdag 3 juli komen ‘Barley Mob and the Sailors’ en ‘Filthy Horse’. Een week later, op 10 juli, is het de beurt aan ‘One with the Blues’ en ‘Kolonel Djafaar’. Op 17 juli spelen Roedel en dj Nocta. Een andere invulling is er op woensdag 24 juli, met openluchtcinema. En op 31 juli tot slot is er Intergalactic, Table Journey en Checkpoint Charlie.

Info bij de Jeugddienst en JOC De Nartist: 03/711.16.50, Facebook JOC De Nartist