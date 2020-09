Ekobie organiseert coronaproof zwerfvuilactie ‘Bubble Cleanup’ Yannick De Spiegeleir

18 september 2020

16u03 0 Temse In Temse kan je zaterdag deelnemen aan de zwerfvuilactie ‘Bubble Cleanup’.

“We waren helemaal klaar voor een XXL event maar Corona besliste daar anders over. In een ietwat andere versie pakken we de zwerfvuilproblematiek nog een keer aan. Samen zorgen we voor bewustzijn, inspireren we onze medemens en maken we onze omgeving schoon”, zegt Ellen Ongena van Ekobie. Via www.ekobie.com kan je inschrijven voor het evenement. Je kiest zelf je tijdstip. Via een applicatie op je smartphone kan je delen welk deel van Temse of haar deelgemeenten je hebt opgeruimd. “Intussen tellen we bijna 100 deelnemers. Zij mogen rekenen op een biodiverse beloning”, besluit Ellen.