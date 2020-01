Eerste WhatsApp buurtinformatienetwerk van start in Stripfigurenwijk Kristof Pieters

17 januari 2020

12u40 0 Temse In de Stripfigurenwijk in Temse is vrijdag het eerste buurtinformatienetwerk (BIN) boven de doopvont gehouden. De buurtbewoners zullen via de online applicatie WhatsApp elkaar op de hoogte houden als er zich verdachte zaken voordoen.

In de industriezone TTS is al enkele jaren een informatienetwerk actief maar de Stripfigurenwijk tussen de Doornstraat en N16 is de eerste woonwijk waar een buurtinformatienetwerk wordt opgestart. De bewoners zijn al sinds augustus aan het proefdraaien en het systeem werd al één keer ingezet. “We hebben gekozen om te werken met de online applicatie WhatsApp, die gratis te verkrijgen is op de meeste smartphones en tablets”, zegt schepen Lieve Truyman (N-VA). “Het is de geknipte manier om samen met de buren een oogje in het zeil te houden. Een vroegtijdige alarmering in de wijk kan veel verschil maken op vlak van veiligheid. De politie krijgt er extra ogen en oren bij, verdachte situaties worden sneller gemeld en het vergroot ook de sociale cohesie in de wijk.”

Commissaris Katty De Bruyn sluit zich daar volmondig bij aan. “We hebben vooraf een informatievergadering gehouden om het systeem uit te leggen. Uiteraard mag de WhatsApp groep niet gebruikt worden om over koetjes en kalfjes te praten. De afspraak is ook dat eerst de politie wordt gealarmeerd. We zitten wel mee in de groep maar het is niet de bedoeling om langs deze weg met de politie te communiceren.” De politie hoopt dat er nog andere wijken het voorbeeld zullen volgen. “De Stripfigurenwijk is een perfecte buurt om te beginnen door haar geografische afbakening maar ook andere woonwijken komen in aanmerking. In Elversele is er al interesse getoond om ook daar met een BIN WhatsApp te starten.”

Intussen zijn er al 65 leden voor het buurtinformatienetwerk in de Stripfigurenwijk. “Maar dat mag zeker nog aangroeien”, zeggen Gert Poppe en Gino Poeck. “De wijk is nog deels in opbouw maar op termijn zullen hier 180 gezinnen wonen.”