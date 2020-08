Eénrichtingsverkeer in Eigenlostraat door leidingwerken Kristof Pieters

10 augustus 2020

09u55 0 Temse De firma Verbraeken Infra legt van 10 augustus tot 18 september leidingen aan in opdracht van De Watergroep in de Eigenlostraat in Sint-Niklaas. Hierdoor wordt éénrichtingsverkeer ingericht in de Eigenlostraat, tussen de Kruispunten met Houten Schoen en Laarstraat, in de rijrichting van Velle.

Een omleiding wordt voorzien via de Doornstraat, N16 en Hoogkamerstraat. Enkel fietsers en bromfietsers klasse A kunnen in beide rijrichtingen blijven rijden. De Brandstraat, Schoenstraat en Laarstraat (TTS-zone) zullen bereikbaar blijven via de rotonde in de Doornstraat.

De firma Bruggeman-Maes is dan weer gestart met kabel- en sleufwerken in de Gasthuisstraat en Mariadal in Temse. De Gasthuisstraat is hierdoor volledig afgesloten tot 14 augustus voor alle verkeer. Lokaal verkeer kan in de Gasthuisstraat rijden tot aan de afsluiting t.h.v. Mariadal.

Er is een omleiding voorzien via de Pastoor Boelstraat, Eeckhoutdriesstraat en de Gebr. Van Raemdonckstraat, in beide richtingen. Enkel voetgangers en fietsers te voet kunnen via het voetpad passeren. De wijk Mariadal zal volledig afgesloten blijven gedurende gans de periode. De werken duren tot 1 december.