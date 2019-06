Eén op drie te snel in Ruisstraat PKM

11 juni 2019

De politie van de zone Kruibeke-Temse heeft op verschillende plaatsen snelheidscontroles gehouden. In de Ruisstraat in Tielrode werden 87 voertuigen gecontroleerd en 33 geflitst. In de Doornstraat in Temse liepen er achttien hardrijders tegen de lamp op een totaal van 199. In de Veldstraat hield iedereen zich keurig aan de snelheidslimiet. Van de 25 gecontroleerde voertuigen was er geen enkel in overtreding. In de Molenstraat in Kruibeke tot slot werden er 224 voertuigen gecontroleerd waarvan er 33 geflitst werden.