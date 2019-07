Eén dag na herstelling: hoogtebegrenzer Scheldebrug opnieuw aangereden door vrachtwagen Kristof Pieters

04 juli 2019

13u21 30 Temse Amper één dag na de herstelling van de hoogtebegrenzer aan de Scheldebrug in Temse, heeft een vrachtwagen de installatie vandaag opnieuw aangereden.

Het is bijna niet te geloven maar aan de Scheldebrug zit momenteel opnieuw een vrachtwagen vast onder de hoogtebegrenzer die er opgesteld staat om de brug, die in de stellingen staat voor renovatiewerken, te beschermen.

Het verkeer op de N16 kan voorlopig nog wel door over één rijstrook maar er staat al een flinke file. Het is al het zoveelste ongeval op rij op deze plaats.

Dinsdag werd het hoogteportaal ook al in de vernieling gereden door een te hoog geladen truck. Omwille van de veiligheid is de hoogte beperkt tot 4 meter. Door het eerdere ongeval bleef de Scheldebrug tot woensdagochtend afgesloten. De metalen constructie was namelijk volledig vernield en moest eerst vervangen worden. Eén dag later is de nieuwe hoogtebegrenzer opnieuw zwaar beschadigd. Het is nog niet bekend of de constructie nog kan dienen of opnieuw vervangen moet worden.