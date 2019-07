Ecosource wil ‘energieheuvel’ aanleggen op site Cordeel JVS

26 juli 2019

14u50 0 Temse De NV Ecosource heeft een aanvraag ingediend voor de oprichting van een energieheuvel aan de Frank Van Dyckelaan in Temse, op de terreinen van Cordeel. Het gaat om een duuzaam pilootproject voor de productie van groene energie.

In juni diende Ecosource de aanvraag in, van 18 juli tot 17 augustus loopt er een openbaar onderzoek. De ‘energieheuvel’ is een duurzaam en klimaatvriendelijk pilootproject en kadert in een groter concept om groene energie te produceren. Ecosource wil dat uitvoeren op de terreinen van Cordeel aan de Frank Van Dyckelaan in Temse, op een voormalige stortplaats van de vroegere scheepswerf.

Hydro-elektriciteit

Cordeel en Ecosource willen de opgewekte elektriciteit van de zonnepanelen via een energieheuvel opslaan. Op alle daken van de bedrijfsgebouwen van Cordeel werden fotovoltaïsche installaties aangebracht die groene energie opwekken. Deze groene energie wordt aangewend voor de elektriciteitsbevoorrading van alle bedrijfsactiviteiten op de site. Tijdens de weekends en op feestdagen wanneer er groene energie op overschot is, zal met deze opgewekte elektriciteit oppervlaktewater op hoogte worden gepompt in een bassin van 10.000 m³, aangebracht op een heuvel van 40 meter. Deze potentiële energie in water op hoogte wordt daar ter beschikking gehouden om tijdens de werkdagen aan te wenden als hydro-elektriciteit.

De energieheuvel zal afgewerkt worden met bomen en struiken zodat die deel uitmaakt van het omliggend landschap. De aanplantingen gebeuren in overleg met het Agentschap Natuur en Bos en de gemeentelijke groenambtenaar. De aanvoer van gronden voor de opbouw van deze energieheuvel zal gebeuren via de Schelde.