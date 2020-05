E17 vrijgemaakt na dodelijke brand van autotransport: takelwerken en opkuis pas na middernacht klaar Kristof Pieters

30 mei 2020

11u13 1 Temse/Sint-Niklaas De E17 is in de nacht van vrijdag op zaterdag terug opengesteld voor het verkeer. De brand van een autotransport en een vrachtwagen nam de hele avond in beslag. Daarna moest het beschadigde wegdek nog hersteld worden. Volgens het parket van Oost-Vlaanderen kon het slachtoffer in de uitgebrande truck nog niet officieel geïdentificeerd worden.

Het was vrijdag een gitzwarte dag op de E17 in onze regio. Bij drie zware verkeersongevallen vielen twee doden, één zwaargewonde en vijf lichtgewonden. Het zwaarste ongeval deed zich voor in Temse waar een vrachtwagen inreed op een autotransport in de staart van de file, net voor de brug van de Veldstraat.

Een vrachtwagenchauffeur uit Brecht die het ongeval net voor zich zag gebeuren probeerde nog te blussen, maar hij moest zijn poging al snel staken. “Pas op het allerlaatste moment zag ik de chauffeur nog vol in de remmen gaan, maar het was veel te laat. Onmiddellijk was er een grote vuurbal zichtbaar. Samen met een andere chauffeur heb ik nog een poging ondernomen om te blussen, maar we moesten onze poging al snel staken want de hitte was enorm. We konden helaas niks meer doen voor de chauffeur. Gezien de enorme impact moet hij wel op slag dood geweest zijn.”

De identificatie van het slachtoffer verloopt bijzonder moeilijk door de hevigheid van de brand. Men kon wel het chassisnummer van de vrachtwagen achterhalen.

De Portugese chauffeur van het autotransport raakte licht gewond. De man verklaarde dat hij volledig stil stond toen hij werd aangereden. Zijn truck werd ook nog stevig tegen zijn voorligger geduwd, het mag een wonder zijn dat hij er met enkele schrammen en een buil van af kwam.

Auto’s in containers gedompeld

Op het autotransport hadden 5 van de 9 elektrische auto’s ondertussen vuur gevat. De batterijen in combinatie met gelekte brandstof, uit een van de brandstoftanks die opengescheurd was, zorgde voor een waar inferno. Vanaf kilometers ver was de rook te zien en waren ontploffingen te horen, veroorzaakt door de banden van de vrachtwagens en auto’s die explodeerden. Het blussen werd bovendien bemoeilijkt door de batterijen van de elektrische auto’s en het gebrek aan bluswater in de buurt. De brandende wagens werden in containers met water gedompeld om zeker te zijn dat ze niet terug zouden ontbranden.

Geen hulp meer mogelijk

Het tweede dodelijke slachtoffer viel in Sint-Niklaas. Daar reed eveneens een bestuurder in op de filestaart. Ook hier was de tol zwaar; de jonge chauffeur was op slag dood. De vrachtwagen die hij aanreed stond als laatste in de file stil op de rechtse rijstrook. De bestuurder van die vrachtwagen, een man uit Kruibeke die werkt voor de firma Hye uit Burcht bleef zelf ongedeerd. “Ik was op weg naar het magazijn in Burcht na een klus in Oostende. Heel de weg was er geen meter file tot hier in Sint-Niklaas. Ik stond al zeker 10 seconden stil met mijn 4 richtingaanwijzers op en ik had een meter of 10 plaats gelaten tussen mijn voorligger. Uit het niets volgde er een enorme klap en schoot ik vooruit tot tegen mijn voorligger. Voor die jongen konden we helaas niks meer doen, hij moet op slag zijn dood geweest,” vertelde de man aangeslagen.

50 meter wegdek beschadigd

Politie en brandweer besloten om de hoofdrijbaan volledig af te sluiten. De takelwerken en de herstellingswerken aan het wegdek duurden tot na middernacht. Een aannemer moest het asfalt over een lengte van zo’n 50 meter op de pechstrook, de rechterrijstrook en een deel van de middenrijstrook herstellen omdat het zwaar beschadigd raakte bij de brand. Alle verkeer werd omgeleid via de N16 over de Temsebrug. Dat zorgde voor heel wat file, maar grote chaos bleef uit.

Het parket van Oost-Vlaanderen kan voorlopig nog geen uitsluitsel geven over de oorzaak van beide ongevallen. Er werd zowel in Temse als Sint-Niklaas een verkeersdeskundige aangesteld.

