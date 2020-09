E-boeken lenen in bib kan voortaan vanuit je eigen luie stoel Kristof Pieters

18 september 2020

19u58 2 Temse De bib van Temse is ingestapt op het uitleenplatform cloudLibrary. Via dit platform kunnen de leners voortaan kiezen uit meer dan 4.500 titels en dit zonder zich te moeten verplaatsen. Elk lid van de bib mag tegelijkertijd twee e-boeken lenen en betaalt hiervoor niks.

De cloudLibrary is een beetje te vergelijken met de catalogus van Netflix of het nieuwe Streamz maar dan voor boekentitels. Voor dit initiatief werken openbare bibliotheken samen met uitgevers. “Onze leners kunnen vanaf nu e-boeken lenen vanuit uit luie stoel en dit met hun eigen laptop, tablet of smartphone”, zegt bibliothecaris Jeroen De Lathouwer. “Via het platform kan men tegelijkertijd twee e-boeken lenen en twee exemplaren reserveren. Elk boek mag men maximaal 6 weken houden. Na die 6 weken verdwijnen de e-boeken automatisch van het toestel dus over boetes hoeven ze zich geen zorgen te maken.”

Aanvulling op collectie

“Met de start van de e-boeken willen we inspelen op een toenemende vraag bij het publiek”, vult schepen van cultuur Lieve Truyman (N-VA) aan. “Vandaag wordt alles gestreamd, van muziek tot televisie en film. Het is logisch dat we met boeken niet kunnen achterblijven. Het gemeentebestuur trekt jaarlijks 4.800 euro uit voor deze nieuwe dienstverlening. De klemtoon ligt op Nederlandstalige vlot leesbare, spannende en romantische boeken, literaire romans en populaire non-fictie. Er zal ook een klein aanbod Engelstalige titels beschikbaar zijn. Bedoeling is dat de collectie geleidelijk aan groeit. Het is alleszins een mooie aanvulling op de collectie van 60.000 titels die we in onze bib hebben.”

Gebruiksvriendelijk

Tussen de ruim 4.500 titels vinden leners van de Bib boeken van onder andere Arnon Grunberg, Stefan Brijs, Luc Deflo, Pieter Aspe, Per Olov Enquist, Nicci French, Rudi Vranckx, Pascale Naessens en nog veel meer. De e-boeken kan je met de app van cloudLibrary lezen of met de meest courante e-readers zoals Kobo, Tolino en Vivlio. Het enige wat je als lener nodig hebt, is een Mijn Bibliotheek profiel om je aan te melden op het platform. “CloudLibrary is gebruiksvriendelijk en bedoeld voor jong en oud. Je hoeft helemaal geen kenner te zijn”, benadrukt Jeroen De Lathouwer. “Op onze website vind je ook eenvoudige handleidingen terug of je kan bij ons in de Bib terecht met al je vragen.”

Meer info op temse.bibliotheek.be/e-boeken