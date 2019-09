Dronken fietsster komt ten val: rijbewijs ingetrokken Kristof Pieters

02 september 2019

17u05 12

In de Lepelstraat in Steendorp is vrijdagavond een fietsster ten val gekomen. De 42-jarige vrouw uit Kruibeke werd lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Ze legde een positieve ademtest af en had 2,74 promille alcohol in haar bloed. Haar rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken.