Dronken fietser ontvlucht politiecontrole op elektrische fiets Kristof Pieters

22 juni 2020

16u40 0 Steendorp Zondagavond merkte de politie in de Gelaagstraat in Steendorp een fietser op zonder licht, terwijl het al donker was. De agenten probeerden deze tegen te houden maar de man met elektrische fiets reed door.

Even later kon hij toch worden gestopt. De man had te veel gedronken, hij had 1.86 promille alcohol in zijn bloed.