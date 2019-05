Dronken chauffeur ramt geparkeerde wagen in Warandestraat Kristof Pieters

31 mei 2019

In de Warandestraat in Steendorp knalde een 38-jarige man uit Temse donderdag met zijn voertuig tegen een geparkeerde auto. De man legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat de man 2,05 promille alcohol in zijn bloed had. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken.