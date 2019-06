Dronken chauffeur ontvlucht controle: rijbewijs kwijt en opgesloten in de cel Kristof Pieters

16 juni 2019

15u47 3 Temse De politie heeft zaterdagnacht een 35-jarige chauffeur bij de kraag gevat na een korte achtervolging. De man ontvluchtte een controle en bleek zwaar dronken.

Het incident gebeurde tijdens een verkeerscontrole zaterdagnacht op de Krijgsbaan in Temse. De agenten maanden de bestuurder aan om te stoppen maar hij negeerde de bevelen van de politie. Na een achtervolging kon de bestuurder worden onderschept in de Prinsenlaan. Al snel bleek waarom hij op de vlucht sloeg. De man strompelde zwaar dronken uit zijn voertuig toen hij tot stilstand was gebracht. Uit de ademanalyse bleek dat hij 2,46 promille alcohol in zijn bloed had. Het gaat om een 35-jarige man uit Temse. Hij werd meteen opgesloten in de cel waar hij mocht ontnuchteren. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.