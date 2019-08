Dronken chauffeur betrokken bij ongeval met drie voertuigen Kristof Pieters

26 augustus 2019

16u38 0

Op de Nieuwe Steenweg in Elversele heeft zaterdagavond een aanrijding tussen drie voertuigen plaatsgevonden. Twee ervan waren niet meer rijvaardig en werden weggetakeld. Een bestuurder legde een positieve ademtest af. Hij had 1.80 promille alcohol in zijn bloed. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.