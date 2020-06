Dronken bromfietser lichtgewond na aanrijding in Gentstraat Kristof Pieters

22 juni 2020

16u43 0

In de Gentstraat in Tielrode gebeurde zaterdagavond een aanrijding tussen een bromfiets en een personenwagen. De bromfietser raakte lichtgewond en legde een positieve ademtest af. Hij had 1.61 promille alcohol in zijn bloed. Zijn bromfiets werd voor 15 dagen ingehouden.