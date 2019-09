Dronken bromfietser in de gracht Kristof Pieters

23 september 2019

15u58 3

Zondagochtend raakte op de Oude Heirbaan in Temse een bromfietser van de weg. De 52-jarige man uit Sint-Niklaas belandde in de gracht. Hij raakte niet gewond. De man blies wel positief. Hij had 1,80 promille alcohol in zijn bloed. Zijn voertuig werd in beslag genomen.