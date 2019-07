Dronken brokkenrijder stuurt tijdens rijverbod en is nu auto kwijt Kristof Pieters

08 juli 2019

19u44 0

Op de Markt van Temse reed een 52-jarige man uit Steendorp met zijn voertuig tegen een andere auto. De man legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat hij maar liefst 2,70 promille alcohol in zijn bloed. De man was duidelijk in dronken toestand en werd opgesloten in de cel voor ontnuchtering. Bij controle bleek dat de man reed ondanks een lopend rijverbod. Zijn auto werd daarom onmiddellijk in beslag genomen.