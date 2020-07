Dronken bestuurster rijdt tegen geparkeerde auto Kristof Pieters

27 juli 2020

In de Kapelstraat in Steendorp is zaterdagnacht een auto tegen een geparkeerd voertuig gereden. De 37-jarige bestuurster was onder invloed van alcohol. Ze had 1.03 promille alcohol in haar bloed. Haar rijbewijs werd voor zes uur ingehouden.