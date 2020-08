Dronken bestuurster rijdt tegen geparkeerde auto Joris Vergauwen

03 augustus 2020

17u04 0 Temse Een vrouw heeft zondagavond met 2,51 promille alcohol in het bloed een ongeval veroorzaakt.

In de August Wautersstraat in Temse reed zondagavond een bestuurster tegen een geparkeerd voertuig bij het verlaten van haar parkeerplaats. De 49-jarige vrouw had liefst 2,51 promille alcohol in het bloed. Haar rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken.