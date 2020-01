Dronken bestuurders crashen tegen gevel en paal Kristof Pieters

20 januari 2020

17u33 1 Temse Dronken bestuurders zijn zondagnacht in aanrijding gekomen met respectievelijk een gevel van een winkel en een verlichtingspaal. In beide gevallen werd het rijbewijs meteen ingetrokken voor 15 dagen.

Het eerste ongeval gebeurde zondagnacht in de Pastoor Boelstraat in Temse. Een 24-jarige man uit Temse verloor de controle over zijn stuur en knalde tegen de gevel van een winkel. De man raakte niet gewond maar legde wel een positieve ademtest af. Er zat 1,63 promille alcohol in zijn bloed. Hij testte ook positief op drugs. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. De brandweer kwam ter plaatse om de gevel weer dicht te maken.

Een tweede ongeval gebeurde zondagnacht in de Smesstraat in Temse. Een bestuurder knalde tegen een verlichtingspaal. De paal kantelde deels over de rijbaan. De bestuurder legde een positieve ademtest af. Er zat 2,76 promille alcohol in zijn bloed. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. Het voertuig was niet meer rijvaardig en werd getakeld.

Positieve ademtest

Zaterdagnacht gebeurde er ook al een ongeval met een dronken bestuurster in de Kerkhofstraat in Temse. De vrouw raakte bij het parkeren een ander voertuig. De 64-jarige bestuurster uit Antwerpen legde een positieve ademtest af. Ze had 1,72 promille alcohol in haar bloed. Haar rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken.

143 ademtests

Zondag controleerde de politiezone Kruibeke/Temse op alcohol en drugs in het verkeer. In Temse waren er controles op de N41, in de Hoogkamerstraat, Edgard Tinelplaats, Spoorweglaan en Markt. In Kruibeke controleerde men bestuurders op de Nieuwe Baan. Er werden in totaal 143 ademtests afgenomen. Drie personen bliezen positief. Er werden ook twee pv’s opgesteld voor niet-gekeurde voertuigen en vier voor het niet dragen van de gordel.