Dronken bestuurders betrapt, rijbewijzen ingehouden Kristof Pieters

12 maart 2020

18u12 6 Temse Zowel in Temse als Kruibeke werden woensdagavond en -nacht dronken bestuurders betrapt. Drie rijbewijzen werden ingetrokken.

Woensdagavond werd in de Theo De Deckerlaan in Temse een bestuurder tegengehouden voor controle. De 50-jarige man uit Temse legde een positieve alcoholtest af. Hij had 2,30 promille alcohol in zijn bloed. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken.

Zowel in de Portugezenstraat als in de Heirstraat in Kruibeke blies afgelopen nacht een persoon alarm bij een alcoholtest. Hun rijbewijs werd voor 3 uur ingehouden.