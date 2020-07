Dronken bestuurder rijdt tegen geparkeerde wagen Kristof Pieters

22 juli 2020

In de Ruisstraat in Tielrode is dinsdag een wagen tegen een geparkeerd voertuig gereden. De 70-jarige bestuurder uit Temse blies positief. Hij had 1.45 promille alcohol in zijn bloed. Zijn rijbewijs werd voor 6 uur ingehouden.