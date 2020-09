Dronken bestuurder rijdt peperdure Porsche in de vernieling op E17 Kristof Pieters

25 september 2020

01u23 0 Temse Een bestuurder is in de nacht van donderdag op vrijdag met zijn Porsche gecrasht op de E17 in Temse. De man bleef ongedeerd maar was wel onder invloed. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken.

Het ongeval gebeurde kort voor middernacht tussen de afrit Haasdonk en de verkeerswisselaar Sint-Niklaas in de richting van Gent. De man verloor de controle over zijn Porsche Cayenne en knalde hard tegen de betonnen jersey op de middenberm. De peperdure wagen kwam vervolgens zwaar beschadigd in het midden van de snelweg tot stilstand kwam. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de bestuurder hen op te wachten. Hij bleek ongedeerd maar was zichtbaar dronken. Een ademtest bevestigde dat ook. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. Het verkeer ondervond tijdelijk hinder. De prijs van een Porsche Cayenne start vanaf 100.000 euro en kan oplopen tot 200.000 euro.