Dronken bestuurder rijdt in voortuin Kristof Pieters

02 september 2019

17u02 0

In de Fonteinstraat in Temse raakte zondagavond een voertuig van de weg. De wagen kwam tot stilstand tegen de omheining en beplanting van een voortuin. De man legde een positieve alcoholtest af. Hij had 2,70 promille alcohol in zijn bloed. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. De wagen was niet meer rijvaardig en werd getakeld.