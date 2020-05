Dronken bestuurder krijgt geldboete en rijverbod nadat hij in slaap valt en ongeval veroorzaakt Koen Baten

22 mei 2020

15u10 2 Temse Op 20 januari 2019 veroorzaakte Tim Y. een zwaar ongeval in Temse nadat hij in slaap was gevallen achter het stuur. De dertiger kwam van een voetbalmatch in Waasland-Beveren en had daar verschillende consumpties genuttigd. Hij had op het moment van het ongeval 1,4 promille in zijn bloed.

De man was na de match op weg naar huis toen hij in slaap viel achter zijn stuur. Hij reed in op een andere wagen. Het was een bijzonder zware klap en de tegenpartij raakte ook gewond. Tim was niet aan zijn proefstuk toe en was in het verleden al 9 keer veroordeeld. Telkens was er alcohol in het spel. De man zegt intussen dat hij zijn les geleerd heeft. “Dit was bijzonder fout van mij, ik weet dat dit veel erger had kunnen aflopen. Mijn speeljaren zijn nu wel echt voorbij en ik wil hier liever niet meer terugkomen”, klonk het.

Politierechter Peter D’Hondt gaf de man een geldboete van 1.600 euro en 35 dagen rijverbod.