Dronken bestuurder knalt tegen geparkeerde bromfiets op Legen Heirweg Kristof Pieters

25 juni 2020

Op de Legen Heirweg in Elversele werd een geparkeerde bromfiets aangereden door het voertuig van een 57-jarige man uit Hamme. De bestuurder legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat de man 1,45 promille alcohol in zijn bloed had. Zijn rijbewijs werd ingehouden voor zes uren.