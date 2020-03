Dronken bestuurder is rijbewijs 6 uur kwijt Kristof Pieters

04 maart 2020

17u31 4

Dinsdagavond merkte een politiepatrouille in de Kapelstraat in Steendorp een voertuig op dat aan te hoge snelheid reed. De bestuurder werd gecontroleerd en legde een positieve alcoholtest af. Hij had 1.24 promille alcohol in zijn bloed. Zijn rijbewijs werd voor 6 uur ingetrokken.