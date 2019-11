Dronken bestuurder betrokken bij kop-staartaanrijding op N16 Kristof Pieters

28 november 2019

Woensdagavond gebeurde op de N16 in Temse een kop-staartaanrijding. Een bestuurder raakte hierbij lichtgewond. De andere bestuurder, een 34-jarige man uit Wemmel, legde een positieve ademtest af. Hij had 2 promille alcohol in zijn bloed. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. Beide voertuigen waren niet meer rijvaardig en werden getakeld.