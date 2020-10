Drie rijbewijzen ingetrokken bij alcoholcontroles Kristof Pieters

05 oktober 2020

16u48 1 Temse Drie bestuurders hebben afgelopen weekend een positieve alcoholtest afgelegd bij controles in Temse.

In de nacht van zaterdag op zondag werd in de Kasteelstraat gecontroleerd. Eén persoon moest zijn rijbewijs voor 6 uur inleveren, een ander voor 3 uur. Zondagmiddag zag een politiepatrouille een voertuig zwalpen in de Parklaan. De bestuurder werd aan een alcoholcontrole onderworpen. Hij had 1.17 promille alcohol in zijn bloed. De 44-jarige man was zijn rijbewijs voor 6 uur kwijt.