Drie jonge bestuurders betrapt onder invloed van drugs Kristof Pieters

14 oktober 2019

17u11 9 Temse/Rupelmonde De politie van de zone Kruibeke-Temse heeft afgelopen weekend drie bestuurders betrapt terwijl ze onder invloed van drugs reden. In twee gevallen waren ze betrokken bij een verkeersongeval.

Het eerste ongeval gebeurde in de Olympiastraat in Rupelmonde. Bij het verlaten van een parking reed een 56-jarige uit Sint-Niklaas tegen het voertuig van een 21-jarige jongeman uit Kruibeke. Die laatste legde een positieve speekseltest af. Hij reed onder invloed van drugs en zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Op de viaduct in Temse liep een tweede bestuurder tegen de lamp bij een stoffelijk verkeersongeval tussen twee voertuigen. De 25-jarige man uit Temse legde eveneens een positieve speekseltest af. Zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken voor 15 dagen.

Tot slot werd een 21-jarige jongeman betrapt ter hoogte van de Leiedam in Temse. Het werd daar onderschept tijdens een nachtelijke patrouille wegens een defect voorlicht. Ook hij mocht zijn rijbewijs meteen inleveren voor 15 dagen. Tijdens het fouilleren van de bestuurder werden er nog drugs aangetroffen. Die werden in beslag genomen en de man mocht onmiddellijk een boete van 250 euro betalen.

Een 48-jarige vrouw uit Temse is haar rijbewijs ook kwijt voor 15 dagen, niet omwille van drugs maar wel voor alcoholgebruik. Tijdens een nachtelijke verkeerscontrole op de Sint Amelbergalaan werd de vrouw betrapt op het rijden onder invloed van alcohol. Uit de ademanalyse bleek dat ze 1,84 promille alcohol in haar bloed had.