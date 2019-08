Dorp opnieuw massaal tégen afvalverwerking op site vroegere steenbakkerij: “Al meer dan 1.300 bezwaarschriften” JVS

23 augustus 2019

19u20 0 Temse Steendorp verzet zich opnieuw massaal tegen de mogelijke komst van het afvalverwerkend bedrijf Vagaetrans naar de site van de vroegere steenbakkerij. Een delegatie van de burgerbeweging Steendorp Leefruimte heeft samen met Natuurpunt Scousele en de KWB Steendorp vrijdag 1.334 bezwaarschriften ingediend in AC De Zaat in Temse. Nog tot volgende maandag loopt het openbaar onderzoek.

De aanvraag voor het exploiteren van een afvalverwerkend bedrijf met een grondrecyclagecentrum op het terrein van de voormalige steenbakkerij in Steendorp wordt deze zomer onderworpen aan een nieuw openbaar onderzoek. Het bedrijf Vagaetrans was een beroepsprocedure gestart, nadat de deputatie van Oost-Vlaanderen in mei de omgevingsvergunningsaanvraag weigerde. Eerder had ook al het schepencollege van Temse een negatief advies gegeven. Tijdens het openbaar onderzoek eerder dit jaar werden 1.151 bezwaren ingediend. Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel (CD&V) keurde echter een wijzigingsverzoek van Vagaetrans voor de aanvraag goed. Dat impliceerde dat het openbaar onderzoek volledig moet worden overgedaan, wat van 27 juli tot 26 augustus gebeurt.

En ondanks de zomerverlofperiode worden er deze keer nog meer bezwaarschriften ingediend. Vrijdagmorgen stond de teller op 1.334. Die brachten de actiegroepen Steendorp Leefruimte, Natuurpunt Waasland Scousele en KWB Steendorp binnen in AC De Zaat. De delegatie werd ontvangen door schepenen Wim Van Rossen (Open Vld) en Lieve Truyman (N-VA). Zij gaven aan dat het schepencollege van Temse opnieuw een negatief advies geeft.

“We hebben meer dan 1.300 bezwaarschriften overhandigd en er komen er nog steeds binnen. Tachtig procent van de bezwaarschriften komt uit Steendorp en Temse”, klinkt het bij Nine Van Hoyweghen van Natuurpunt Waasland-Scousele.

Voor de Steendorpenaren hoort een afvalverwerkend bedrijf daar allerminst thuis. “De verwerking van verontreinigde gronden brengt immers geurhinder mee, voor de héle dorpskern, net als geluidsoverlast en veel vrachtverkeer. Dat past hier gewoonweg níet. We vragen dat ook de hogere instanties hun verantwoordelijkheid opnemen om dit gebied groen ingekleurd te krijgen. Iedereen heeft de mond vol over groen en bebossing, maar praten is niet genoeg. Een industriezone tussen al het aanwezige groen hier is godgeklaagd. Het Fort van Steendorp, het Gelaagpark, het Kijkverdriet en het Schausselbroek zijn de omliggende groene assen. Een groene, toeristische, recreatieve oplossing is hier zó gewenst.”